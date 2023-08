As 24 horas para resgatar os migrantes avistados ao largo de Cabo Verde

Eram 101 pessoas quando saíram do Porto de Saint Louis, no Senegal, a 10 de Julho. Quase todos homens, e quase todos senegaleses, com apenas dois guineenses entre os tripulantes, enfrentaram as águas do oceano Atlântico a bordo de uma piroga de 15 a 20 metros de comprimento, prontos a viajar mais de 2550 milhas marítimas (cerca de 4100 quilómetros) para norte na tentativa de trocar África pela Europa, onde tencionavam entrar a partir de Espanha — muito provavelmente pelas ilhas Canárias.

