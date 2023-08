O sino de Santana de Cambas já não toca 24 horas por dia e a aldeia dividiu-se

Alguns cidadãos da aldeia do concelho de Mértola dizem-se “indignados” com o fim nocturno do badalar das horas. Padre justifica-o com a Lei do Ruído e com o “sagrado direito ao descanso de todos”.

A aldeia alentejana de Santana de Cambas, concelho de Mértola (distrito de Beja), tem vista para o Guadiana e para Espanha. Uma terra pequena que alberga cerca de 800 pessoas. Alguns deles sempre viveram com a companhia do ruído do sino da igreja matriz a dar as horas de meia em meia hora, dia e noite. Em Setembro do ano passado, o sino deixou de tocar entre as 23h e as 7h.