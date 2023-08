Videoárbitros que validaram primeiro golo do Sporting suspensos

O primeiro golo do avançado do Sporting Paulinho frente ao Casa Pia foi mal validado e os videoárbitros do jogo da segunda jornada da I Liga de futebol vão ficar suspensos. A informação foi adiantada nesta sexta-feira pelo Conselho de Arbitragem (CA), instantes depois do apito final.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinalou o "erro na colocação do ponto que define a linha de fora-de-jogo", no "lance do primeiro golo do jogo Casa Pia-Sporting".

"Ao invés de ser colocado no pé do avançado do Sporting [Paulinho] foi no ombro o que conduziu a um erro de análise. O golo não devia ter sido validado uma vez que o jogador encontrava-se fora-de-jogo por nove centímetros", afirmou o CA da FPF, após o final do encontro disputado em Rio Maior.

O Sporting somou o segundo triunfo em outros tantos jogos da I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar os lisboetas do Casa Pia, por 2-1, no recinto ribatejano.

"O CA lamenta o sucedido e informa que a equipa de videoarbitragem do jogo ficará fora das nomeações por tempo indeterminado", remata o órgão de arbitragem federativo.

O antigo árbitro Hugo Miguel, da associação de Lisboa, era o videoárbitro (VAR) do encontro, tendo sido coadjuvado por Rui Soares, da AF de Santarém.