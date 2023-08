FC Porto tentou regresso de Francisco Conceição, mas Ajax recusou

Os “dragões” solicitaram ao clube neerlandês um empréstimo com opção de compra, mas a equipa de Amesterdão rejeitou a primeira abordagem.

O possível regresso de Francisco Conceição ao FC Porto não parece ser um cenário fácil de concretizar. A SIC Noticias avançou nesta sexta-feira que os “dragões” estariam a tentar assegurar a cedência do internacional português sub-21, mas essa possibilidade não agrada ao Ajax, que quer que o jogador continue em Amesterdão.

Transferido há um ano para o Ajax por cinco milhões de euros, Francisco Conceição realizou pela equipa neerlandesa 28 jogos, tendo marcado um golo e realizado três assistências. No entanto, na semana passada surgiu na imprensa dos Países Baixos a notícia de que o extremo não estaria satisfeito no Ajax.

Nesta sexta-feira, a SIC Notícias avançou que existe a possibilidade de Francisco Conceição regressar ao FC Porto, mas, segundo o PÚBLICO confirmou junto de fonte ligado ao clube de Amesterdão, essa possibilidade não agrada aos neerlandeses.

O contacto entre o clube portista e o Ajax aconteceu “há um par de semanas”, tendo os “azuis e brancos” colocado em cima da mesa uma proposta "de empréstimo com opção de compra".

No entanto, embora essa seja a vontade do jogador, o Ajax não aceitou a abordagem do FC Porto, pretendendo que Francisco Conceição continue durante mais uma temporada em Amesterdão.

Mais acessível parece ser um negócio entre os dois clubes para a cedência do lateral direito Jorge Sánchez. Na primeira época no Ajax, o mexicano, de 25 anos, fez 26 jogos e marcou três golos, mas tem o seu lugar na equipa comandada por Maurice Steijn tapado pelo jovem Devyne Rensch, mais um bom produto da académia dos neerlandeses.