Vitória SC demarca-se da campanha de vouchers promovida pela Liga

A campanha que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) lançou nesta época, com vista à disponibilização de bilhetes para os jogos da I e da II Ligas a um preço mais acessível, não abrange todos os clubes das competições. O Vitória SC deixou claro, através de um comunicado, que nunca concordou com a campanha e continua à margem.

"Os vouchers que as superfícies Continente têm vindo a distribuir para jogos no Estádio D. Afonso Henriques, no âmbito de uma parceria celebrada com a Liga Portugal, não serão trocados por bilhetes pelo Vitória Sport Clube", começam por explicar, em comunicado. "O clube anunciou a 2 de Agosto que se demarcou dessa campanha e não fez qualquer recuo na decisão tomada, pelo que não terão validade os vouchers que forem apresentados nas bilheteiras oficiais".

Na última semana, a LPFP, ou Liga Portugal, congratulou-se com "o sucesso da campanha É para Cartão". Sem adiantar números em concreto, adiantou que na primeira jornada esta iniciativa permitiu que "milhares de adeptos assistissem aos jogos da Liga Portugal Betclic e Liga Portugal SABSEG de forma mais acessível a todos".

Os bilhetes vendidos no âmbito desta parceria são destinados a uma zona específica dos estádios, previamente definida e transmitida às autoridades responsáveis pela segurança dos jogos. Este modus operandi, anota a LPFP, permitiu que "os jogos desta primeira jornada decorressem sem registo de qualquer problema nos lugares abrangidos por esta campanha".