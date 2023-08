Ténis: veteranos em destaque em Cincinnati

Sete jogadores do top 10 foram eliminados antes dos quartos-de-final do último ATP 1000 antes do arranque do US Open.

O regresso de Novak Djokovic à competição foi menos difícil do que o esperado. Ao fim de 45 minutos do primeiro encontro no Western & Southern Open, o adversário do sérvio, Alejandro Davidovich Fokina, foi forçado a abandonar devido uma lesão nas costas. Isento da ronda inicial, Djokovic avançou para os oitavos-de-final, ronda que viu muitos favoritos despedirem-se de Cincinnati.

“Nunca é a forma como gostamos de ganhar, mas foi óptimo para mim voltar ao court e vencer um encontro. No entanto, espero elevar o meu nível de jogo à medida que vou progredindo no torneio”, afirmou o número dois mundial, que liderava por 6-4, quando Davidovich Fokina (23.º) comunicou a desistência. Na jornada desta quinta-feira, esperava-o um oponente também de 36 anos, Gael Monfils, com quem nunca perdeu… em 18 duelos. “É óptimo vê-lo de regresso após vários anos a lutar com lesões. Está a jogar melhor do que nunca”.

Outro veterano está igualmente em destaque no torneio do Ohio. Stan Wawrinka, de 38 anos e actual 51.º no ranking, estreou-se na época de Verão nos hardcourts americanos somando a segunda vitória em 2023 sobre um top 10: Frances Tiafoe. “Foi provavelmente a minha melhor exibição esta época, o meu encontro mais completo. Estou feliz”, afirmou o detentor de três títulos do Grand Slam, após vencer o número dez mundial, por 6-3, 6-4. Segue-se o australiano Max Purcell (70.º) que eliminou Casper Ruud (7.º), por 6-4, 3-6 e 6-4.

Já Alexander Zverev somou a primeira vitória este ano frente a um dos dez primeiros do ranking, eliminando, já na segunda ronda, Daniil Medvedev por 6-4, 5-7, 6-4. Nos quartos-de-final, Zverev defronta o francês de 35 anos Adrian Mannarino (32.º).

Mais estrondosa foi a eliminação de Jannik Sinner (6.º), após a conquista do seu primeiro título ATP 1000, em Toronto. O responsável foi o sérvio de 33 anos, Dusan Lajovic (66.º), que ganhou o quarto duelo consecutivo frente a um top 10, todos em 2023, derrotando o italiano com os parciais de 6-4, 7-6 (7/4). “Este ano, comecei a fazer muito treino mental com um terapeuta e mudei outras coisas, o que é sempre difícil quando se tem mais de 30 anos”, admitiu Lajovic.

Outro top 10 a ficar pelo caminho foi Stefanos Tsitsipas (4.º), derrotado, por 6-3, 6-4, por Hubert Hurkacz (20.º), que somou 11 ases e não sofreu qualquer break na vitória. Desde que conquistou o ATP 250 de Los Cabos, o grego perdeu na estreia em Toronto e no segundo encontro em Cincinnati. Nos “quartos”, Hurkacz vai encontrar Alexei Popyrin (58.º), o terceiro tenista repescado do qualifying a chegar aos quartos-de-final do Western & Southern Open neste século.