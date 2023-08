Quarta na TV: futebol em dose dupla e o cinema de Steven Soderbergh

CINEMA

Os Rapazes da Minha Vida

TVCine Emotion, 15h15

Um filme que relata 20 anos da vida de uma mulher, Beverly (interpretada por Drew Barrymore). Em 1968, com apenas 15 anos, Beverly engravida. A adolescente resolve ter a criança, a que chama Garcia. Depois de um casamento falhado com o pai do bebé, e uma vida complicada, Beverly pede o divórcio e decide realizar os seus sonhos. Volta a estudar, porque quer ser escritora. Os Rapazes da Minha Vida foi realizado a partir da história verdadeira da escritora Beverly Donofrio e do seu irreverente diário, onde anotava os acontecimentos engraçados, comoventes ou inacreditáveis da sua vida.

Ocean's Eleven - Façam as Vossas Apostas

Hollywood, 16h

Em 2001, Steven Soderbergh reinventou Os Onze do Oceano, realizado em 1960 por Lewis Milestone e protagonizado por Frank Sinatra. É a história de um bando de talentosos peritos que, encabeçado por Danny Ocean (George Clooney), que decide roubar casinos em Las Vegas e, de caminho, ajuda o próprio Danny a reconquistar Tess (Julia Roberts), que está noiva do dono dos casinos (Andy Garcia). Brad Pitt e Matt Damon juntam-se ao elenco de luxo, num dos filmes mais icónicos do realizador americano. Soderbergh prolongou a saga com Ocean’s Twelve e Ocean’s 13.

Pacifiction

TVCine Edition, 22h

Um thriller que vive tanto do esplendor artificial – a forma que o realizador Albert Serra tem de transformar o natural em criação de estúdio –, quanto do logro da política. O actor Benoît Magimel, na sua ambivalência de “moço de recados” do statu quo, na sua irreversível deriva pela traição, silhueta física desconfortável com o seu volume, tem o papel de uma carreira. É também por causa dele que se vê um cruzamento entre a voracidade do cinema comercial e o cinema de autor idiossincrático de Serra, que desenvolve um filme de cariz e alcance mais transversal. Pacifiction foi escolhido como filme do ano para os Cahiers du Cinéma (2022), e recebeu o prémio Louis Deluc, atribuído por uma vintena de críticos e personalidades, encabeçada pelo antigo presidente do Festival de Cannes, Gilles Jacob.

DOCUMENTÁRIO

Coliseu: A Jóia da Coroa Romana

RTP2, 20h34

Documentário que explora a história e arquitetura de um dos monumentos mais famosos do mundo, o Coliseu romano, construído no reinado do Imperador Vespasiano, no final do século I d.C. Listado como Património Mundial da UNESCO em 1980, integra a lista das Novas Sete Maravilhas do Mundo desde 2007.

Luz e Glamour: A História da Riviera Francesa

RTP2, 22h54

Aproveita-se para viajar pela Côte d´Azur, uma das mais bonitas regiões à beira mar do sul da Europa, mas também um símbolo de fascínio por ter sido, ao longo de décadas, sinónimo de luxo, festivais de cinema e estrelas, hotéis lendários, iates e vilas, povoado por artistas, estrelas e membros da elite mundial. De Pablo Picasso a Grace Kelly, de Brigitte Bardot a Wallis Simpson, ou Marlene Dietrich. Uma viagem no tempo e no espaço.

DESPORTO

Futebol: Supertaça Europeia

TVI, 19h45

A Supertaça Europeia junta os vencedores das duas principais competições de futebol a nível continental, colocando em campo o Manchester City frente ao Sevilla.

FIFA Campeonato do Mundo Feminino: Austrália x Inglaterra

RTP2, 10h51

O Mundial de Futebol Feminino termina este domingo, dia 20 de Agosto, na Austrália e Nova Zelândia. O jogo de hoje é a segunda meia-final, onde se defrontam a anfitriã Austrália e a Inglaterra.

SÉRIE

Heels

TVCine Action, 6h55

Regresso da segunda temporada de Heels, com novos episódios às terças à noite neste canal, e que se passa no mundo do wrestling e que segue dois irmãos rivais no ringue — Jack Spade e Ace Spade — um o herói, o outro o vilão (em jargão do meio, o heel titular). A série vem da mente de Michael Waldron (criador de Loki) com Stephen Amell (Arrow) e Alexander Ludwig (The Hunger Games, Vikings) nos principais papéis.