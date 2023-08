Luis Ángel Maté ganha na Guarda e Artem Nych é o novo líder da Volta

O russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor) subiu nesta terça-feira à liderança da 84.ª Volta a Portugal em bicicleta, após a sexta etapa, ganha pelo espanhol Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi).

No final dos 168,5 quilómetros, entre Penamacor e a Guarda, Maté venceu em 4h24m59s, menos 14 segundos do que Nych e 47s do que o espanhol Iván Cobo (Kern Pharma).

Na geral, Nych tem agora 27 segundos de avanço sobre o anterior camisola amarela, o espanhol Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), e 30s sobre Colin Stüssi (Voralberg).

Na quarta-feira, o pelotão cumpre um dia de descanso, regressando à estrada no dia seguinte, com uma ligação de 162,6 quilómetros, entre Torre de Moncorvo e a Serra do Larouco, em Montalegre, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.