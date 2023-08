Foi sem querer

A Maria do Rosário não conseguia dormir por causa do episódio do gato. À noite, na camarata, a Sãozinha ouviu-a chorar. Aproximou-se da cama dela, agachou-se, pegou-lhe na mão tentando umas palavras pacificadoras, mas sem muita habilidade, até porque desconhecia o motivo do sofrimento. Deixa-me estar, disse a Maria do Rosário, e a Sãozinha regressou à sua cama, com a sensação de impotência de quem não é capaz de sanar o mundo, fazer uma carícia à realidade e pô-la a sorrir.

