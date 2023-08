O AVS foi a “única solução” para haver futebol nas Aves, reconhecem os filhos da Vila

Os adeptos presenciaram a estreia do AVS na II Liga, apesar dos “fantasmas” do passado, e do renovado símbolo e nome. Face ao castigo imposto pela FIFA, os avenses admitem que esta era a alternativa.

“Bem-vindos à maior vila do futebol português”, cumprimenta-nos António Freitas, antigo presidente do Desportivo das Aves (CDA), uma das pessoas mais acarinhadas pelos conterrâneos. No sábado, a quatro horas do arranque da partida com o Belenenses, da jornada inaugural da II Liga, António Freitas convida-nos a sentar nas imediações do estádio que conhece como a própria casa.