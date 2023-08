A China volta a inquietar-nos (agora na economia)

Com a Europa e os Estados Unidos mergulhados numa prolongada crise inflacionista, do outro lado do mundo chega-nos uma história bem diferente, mas nem por isso menos inquietante: em Julho, a China entrou oficialmente em deflação, com os preços a caírem 0,3% face ao mesmo período de 2022 e aumentando as preocupações com a saúde da segunda maior economia mundial.

