João Matias oferece terceira etapa à Tavfer, que devolveu amarela a Rafael Reis

Sem Leangel Liñarez para levar à meta, João Matias assumiu o papel de sprinter da Tavfer para conquistar, este sábado, a terceira etapa da 84.ª edição da Volta a Portugal, a mais longa da prova, com 191,8 km percorridos em 4h49m10s entre Sines e Loulé.

Matias logrou ainda a terceira vitória consecutiva da equipa, compensando a perda da camisola amarela de Liñarez, recuperada por Rafael Reis (Glassdrive), com dois segundos de vantagem para João Matias, novo vice-líder.

Na classificação geral, a mudança de líder, com Leangel Liñarez (Tavfer) a "estourar" e a ficar para trás na Cruz da Assumada (perdeu 4m40s), tornou-se inevitável a sete quilómetros da meta, altura em que o pelotão alcançou os fugitivos para atacar a recta final.

Mas antes, logo ao segundo quilómetro, Nuno Meireles (Aviludo-Louletano) tentou a sorte na esperança de poder brilhar na chegada a "casa", no Algarve, numa aventura sob altas temperaturas (chegaram aos 41 graus) partilhada por Wesley Mol (Bike AID) e Lars Quaedvlieg (Universe Cycling Team) - o neerlandês que chegou a ser líder virtual quando a vantagem para o pelotão ultrapassou os 9,09 minutos (chegou aos 10,10 minutos a 80 quilómetros da meta).

Perante este quadro, o trio da frente "limpou" as metas volantes de Odemira, Ourique e Almodôvar (com Wesley Mol a vencer as três) que antecederam os prémios de montanha de 4.ª categoria no Pico do Mú (ganha por Lars Quaedvlieg) e só não se impôs na Cruz da Assumada, já nos últimos quilómetros... quando o pelotão, liderado pela espanhola Caja Rural, tinha reduzido a diferença para menos de um minuto no início da "escalada" final. Nuno Meireles ainda atacou na tentativa de isolar-se, mas sem sucesso.

O sprint era então uma inevitabilidade, com a fuga neutralizada antes da Cruz da Assumada, onde o camisola amarela, Leangel Liñarez, e o segundo da geral, Daniel Babor, "chocavam" de frente com a realidade e "enterravam" as expectativas de seguirem entre os primeiros.

No final, não houve Liñarez mas sobressaiu Matias, que não herdou a amarela por dois segundos, símbolo que voltou para o primeiro líder da Volta, Rafael Reis.