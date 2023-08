Espanha e Suécia garantem meia-final no Mundial feminino

Selecções venceram ambas por 2-1, com o triunfo espanhol a chegar somente no prolongamento.

A Espanha garantiu esta sexta-feira uma presença nas meias-finais do Mundial de futebol feminino, ao vencer os Países Baixos (2-1), na prova que decorre na Austrália e Nova Zelândia. As espanholas vão defrontar a Suécia, selecção que derrotou na manhã desta sexta-feira a congénere japonesa também por 2-1.

Esta é a primeira vez que a selecção feminina espanhola alcança as meias-finais de um Mundial, e logo derrotando a vice-campeã, que integrou o grupo de Portugal, já eliminado. A vitória em Wellington foi assegurada no prolongamento, com um golo de Salma Paralluelo, de 19 anos, depois de Caldentey ter colocado a equipa na frente, aos 81', e de as neerlandesas terem empatado já em cima dos 90 minutos, por Van der Gragt.

A equipa espanhola, uma das selecções mais jovens da competição, vai agora defrontar a Suécia na terça-feira, um jogo que tem início marcado para as 9h (horário de Portugal continental). Isto porque as nórdicas se impuseram ao Japão, em Auckland, com golos de Ilestedt e Angeldal, de penálti. As japonesas reduziram por Hayashi, aos 87', mas já não conseguiram evitar a eliminação.