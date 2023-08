Governo vai rever lei do “licenciamento zero” para locais de diversão nocturna

O Governo vai mesmo avançar com a revisão da lei do "licenciamento zero", que permite uma maior facilidade e rapidez no processo de abertura de novos estabelecimentos comerciais, por exemplo na área da restauração e da venda de bebidas. Esta é uma das medidas que constam na Estratégia Integrada de Segurança Urbana (EISU), que foi esta quarta-feira publicada em Diário da República e entra esta quinta em vigor.

