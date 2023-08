Detidos dois suspeitos de homicídio na Costa da Caparica

Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária sob suspeita de um crime de homicídio qualificado na forma consumada e de quatro crimes de homicídio qualificado na forma tentada.

No comunicado que emitiu na tarde desta quinta-feira, aquele órgão de polícia criminal não adianta qualquer informação sobre a hora nem o dia da detenção. Presume-se que tenha sido hoje, já que ainda irão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coacção.

A acção ocorre no contexto de uma investigação mais ampla desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal. Os inspectores localizaram, identificaram e detiveram, fora de flagrante delito estes dois homens – um com 43 e o outro com 23 anos. Há, todavia, outros suspeitos ainda por identificar.

O caso remonta a Junho. Aqueles dois homens e outros terão decidido deslocar-se a um café chamado “Kady`s”, no Monte da Caparica, em Almada. Era ali que se encontravam as vítimas, com idades compreendidas entre os 17 e os 28 anos. Efectuaram então diversos disparos de armas de fogo.

Não foram meros disparos intimidatórios. Deles resultaram vários feridos. Um deles acabou por morrer.

Ao que se pode ler no comunicado da Polícia Judiciária, os agora detidos têm antecedentes criminais. Um deles estava em liberdade condicional depois de ter cumprido uma pena pelo crime de homicídio consumado.

O ambiente no “Kady`s” suscitava preocupação às autoridades há algum tempo. No dia 19 de Abril, o Ministério da Administração Interna determinou o encerramento deste e de outros dois bares bares – o After Porto, no Porto, e o Club Vida, em Albufeira – pelo prazo máximo de seis meses. Em causa estariam indícios de prática de crimes graves, recolhidos pela GNR e pela PSP, que punham em causa a ordem pública.

Dias antes, um jovem de 19 anos fora baleado junto ao “Kady`s”, tendo sido atingido no rosto, nos ombro e nas costas. Ainda foi assistido nas urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada, mas não resistiu. Outros dois tinham ficado feridos – um de 16 anos fora atingido numa perna e, outro de 27 anos nas costas e nas pernas.

Na mesma altura, uma jovem de 19 anos foi esfaqueada à porta do Club Vida na Oura em Albufeira e um casal suspeito de esfaquear a jovem foi detido. Ainda respirava quando os bombeiros chegaram, mas os serviços de emergência médica já só puderam declarar a sua morte.

Semanas antes, no After Porto, um homem de 31 anos fora ferido. O crime ocorrera no âmbito de uma rixa entre grupos rivais.

O despacho do ministro, na altura noticiado pela agência Lusa, determinava que fossem "tomadas as medidas necessárias para o seu normal e regular funcionamento, nomeadamente em matéria da criação de condições de segurança que viabilizem a reabertura" daqueles espaços. O Governo solicitava ainda às câmaras que controlassem a actividade daqueles estabelecimentos de diversão nocturna, em matéria de lotação e horários de funcionamento.