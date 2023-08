Agente da PSP morre após despiste em Sacavém

Vítima mortal é a condutora do veículo. Os restantes três ocupantes sofreram ferimentos na sequência do acidente.

Uma agente da PSP morreu esta quinta-feira e outros três ficaram feridos no despiste do carro patrulha em que seguiam, em Sacavém (Loures), disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Segundo a fonte, a agente que morreu, de 28 anos, conduzia a viatura, que se despistou por baixo do viaduto da auto-estrada A1, cerca da meia-noite, quando respondia a uma ocorrência em Camarate.

Os outros três ocupantes da viatura eram um agente e dois estagiários que seguiam na parte de trás do carro.

O agente foi transportado para o Hospital de S. José e foi operado a uma perna, enquanto os estagiários foram ambos para o Hospital de Santa Maria.

Um dos estagiários, que sofreu uma fractura na perna e outra no pulso, já teve alta e o outro, que sofreu várias fracturas na perna e lesões graves na face, ainda está internado.