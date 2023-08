Rostos da aldeia. Isabel Silvestre, a voz de Manhouce

Hoje vamos ao concelho de São Pedro do Sul, visitar Manhouce e conversar com Isabel Silvestre. Ela é o rosto do podcast Rostos da Aldeia e é uma das vozes mais conhecidas - e reconhecidas - de Portugal, e é uma das principais dinamizadoras dos muitos eventos culturais que continuam a ter como palco esta bonita aldeia serrana.

Isabel Silvestre tem 81 anos, mas é como se tivesse apenas 18, se em causa estiver a sua força de vontade e as muitas coisas que ainda quer fazer. Em Manhouce, conhecem-na como a professora da Benta. Mas Isabel Silvestre correu mundo. Com Rão Kyao, com Rui Reininho, com Vitorino, com as Vozes de Manhouce. Ela é a Pronúncia do Norte, e está agora empenhada em levar o canto de mulheres a três vozes a Património Cultural Imaterial.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.