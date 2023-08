Javalis “invadem” Santo André e assustam a população

Junta de freguesia vai criar pontos de alimentação no pinhal em redor da cidade do litoral alentejano para atrair porcos selvagens e aí serem caçados.

Um invulgar número de javalis tem entrado na freguesia de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, durante as noites das últimas semanas, causando “danos severos” no espaço público. A população anda alarmada e a junta de freguesia garante que vai tomar medidas para travar a “invasão” destes visitantes inesperados.