PJ deteve suspeito de ter ateado fogo que matou casal sem-abrigo

Casal vivia nas antigas instalações de um colégio no Seixal a que o suspeito decidiu atear fogo, bloqueando as saídas.

A Polícia Judiciária deteve em Espanha um homem de 30 anos suspeito de ter praticado um duplo homicídio qualificado, depois de ter ateado um incêndio.

No dia 14 de Maio, e de acordo com a polícia, o homem de 30 anos introduziu-se num imóvel abandonado, no concelho do Seixal, onde vivia um casal, com 53 e 48 anos. Ao constatar a presença destas pessoas no interior do imóvel, o indivíduo terá decidido atear o fogo “fugindo de seguida pelo acesso por onde havia entrado”, segundo a polícia.

O comunicado adianta ainda que, depois de ter saído do local, o suspeito fechou o acesso ao mesmo com recurso a uma porta, “impedindo dolosamente que as vítimas também pudessem fugir do fogo”.

O suspeito não tem residência fixa em Portugal e acabou por ser localizado em Madrid, a capital espanhola. Após ter sido levado ao primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva.

O casal que morreu no incêndio era composto por dois sem-abrigo que pernoitavam num antigo colégio. Quando os bombeiros chegaram ao local, foram alertados para a existência dos corpos por um irmão de uma das vítimas.

Ao que o PÚBLICO apurou, o detido entrou no colégio abandonado para pernoitar, dado que também era sem-abrigo. Aparentemente, não conhecia as vítimas, pelo que o motivo do crime é desconhecido.