Financiamento do superior: novidades e omissões

Há décadas que se discute a necessidade de o modelo de financiamento do ensino superior ter de ser mais do que a aplicação de uma fórmula com base no número de alunos. E de ter de servir para promover o desempenho eficiente das universidades e politécnicos; a sua excelência; o impacto que têm nas comunidades; a sua internacionalização; a adequação da sua oferta… Até o Tribunal de Contas já apontou várias destas ausências no modelo português.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt