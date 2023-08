Seca: projecto de 5,3 milhões de euros para reforçar abastecimento em barragem de Alijó

Projecto de execução da ligação do sistema de abastecimento de água do Pinhão a Vila Chã está inserido nas medidas de combate à seca, que foram anunciadas no ano passado pelo Governo.

A Águas do Norte vai investir 5,3 milhões de euros para reforçar o abastecimento de água às populações de Alijó e Murça, através da ligação entre as barragens do Pinhão e Vila Chã, disse hoje fonte da empresa. A Águas do Norte, concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, referiu que a empreitada foi adjudicada pelo valor de 5,3 milhões de euros e tem um prazo de execução de 21 meses.

O projecto de execução da ligação do sistema de abastecimento de água do Pinhão, que tem como origem a albufeira da barragem do Pinhão, a Vila Chã está inserido nas medidas de combate à seca, que foram anunciadas no ano passado pelo Governo, e visa o reforço da resiliência do sistema de Abastecimento de Água de Vila Chã.

Também em comunicado, o presidente da Câmara de Alijó, José Rodrigues Paredes, considerou que esta "é uma obra muito importante para o concelho, cujo sistema de abastecimento de água atingiu níveis preocupantes em 2022".

No ano passado, o Verão quente e seco fez soar as campainhas de alarme no concelho de Alijó, onde se bateu o recorde de caudal mínimo de reserva de água na barragem de Vila Chã (16%), que abastece os concelhos de Alijó e Murça, no distrito de Vila Real. Durante o Inverno, esta albufeira atingiu os 100% da sua capacidade de armazenamento.

Não foi necessário avançar para restrições no abastecimento de água para consumo a partir do empreendimento. No entanto, chegou a ser preparado um plano de contingência.

De acordo com a Águas do Norte, a albufeira do Pinhão possui uma origem com maior volume de armazenamento comparativamente com a albufeira da barragem de Vila Chã.

"Esta solução vai permitir, em caso de necessidade, o abastecimento parcial (estimado até 60%) do sistema de Vila Chã a partir do sistema do Pinhão, através da instalação de uma conduta adutora gravítica numa extensão aproximada de 15 quilómetros, com início na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Pinhão e com o final na zona do Pópulo, no município de Alijó", explicou a empresa.

O autarca de Alijó aproveitou para reivindicar a inclusão nesta empreitada de pontos de entrega de água para abastecimento às oito aldeias da freguesia de Vila Verde, que não é servida pela rede pública de abastecimento.

A empresa e o Ministério do Ambiente já se mostraram disponíveis para rever o projecto em fase de obra e aceder ao apelo feito pelo presidente da Câmara de Alijó