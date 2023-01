Seca: Barragem está cheia em Alijó depois de Verão preocupante

A chuva intensa das últimas semanas acelerou o enchimento da reserva de água, que atingiu os 100% de capacidade. Ao contrário do que aconteceu no último ano, não se prevê constrangimentos este Verão.

A albufeira da barragem de Vila Chã encheu e atingiu esta segunda-feira os 100% da capacidade de armazenamento, depois de um Verão em que desceu aos 16% e causou preocupações, disse o vice-presidente da Câmara de Alijó. "Está completamente cheia", afirmou à agência Lusa o vice-presidente e responsável da Protecção Civil, Vítor Ferreira.

O Verão quente e seco fez soar as campainhas de alarme no concelho de Alijó, distrito de Vila Real, onde, segundo o autarca, se "terá batido o recorde de caudal mínimo de reserva de água" na barragem de Vila Chã, que abastece os concelhos de Alijó e Murça. O valor mínimo registado "era de 19% e este ano terá chegado aos 16%".

Não foi necessário avançar para restrições no abastecimento de água para consumo a partir do empreendimento. No entanto, foi preparado um plano de contingência, conjuntamente com a empresa Águas do Norte. Num ponto de situação feito a 22 de Novembro, Vítor Ferreira disse que a albufeira tinha começado a encher e se encontrava a 20% da capacidade de armazenamento, perspectivando que o aumento da cota fosse mais significativo em Janeiro.

A intensa precipitação verificada nas últimas semanas aumentou as escorrências para a albufeira e acelerou o enchimento daquela reserva de água. Segundo o vereador, a barragem "encheu" e começou esta segunda-feira a transbordar na parte superior.

"Este ano, pelo menos para o Verão, não deveremos ter problemas de água", apontou.

Durante o último Verão, no concelho verificaram-se constrangimentos a partir de outras fontes de abastecimento, como nascentes, e Vale de Agodim foi uma das aldeias que causaram mais preocupação e onde foi necessário recorrer aos bombeiros para reabastecer os depósitos. Com o financiamento da Agência Portuguesa do Ambiente, o município vai adquirir um camião cisterna para os reabastecimentos.