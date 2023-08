Mundial feminino: Inglaterra e Austrália estão nos quartos-de-final

A Inglaterra sofreu para assegurar, esta segunda-feira, a passagem aos quartos-de-final do Mundial 2023 feminino de futebol, tendo vencido a Nigéria nas grandes penalidades. Em Sydney, a Austrália alcançou pela quarta vez a qualificação, ao vencer (2-0) a Dinamarca.

Em Brisbane, as inglesas, actuais campeãs europeias, bateram a Nigéria por 4-2 no desempate por penáltis, após o 0-0 registado no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

Chloe Kelly marcou a grande penalidade que confirmou o apuramento da Inglaterra, que chega pela sexta vez aos quartos-de-final, fase que alcançou sempre que disputou um Campeonato do Mundo. As africanas falharam os dois primeiros penáltis e complicaram o apuramento.

A Nigéria teve oportunidade para se impor no prolongamento, já que a Inglaterra actuou com 10 unidades, por expulsão de Lauren James (87'). Mas as africanas não conseguiram aproveitar a vantagem numérica.

A Inglaterra aguarda pelo vencedor do duelo entre Colômbia e Jamaica, agendado para esta terça-feira, que determinará o adversário da próxima fase.

Com menos dificuldades, perante 75 mil adeptos nas bancadas, a Austrália seguiu pela quarta vez para os quartos-de-final, podendo atingir pela primeira vez as meias-finais.

Which two teams will join them in the #FIFAWWC Quarter-Finals? ?? — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 7, 2023

Caitlin Foord (29') e Raso (70') fizeram os golos das "Matildas" que, tal como a Inglaterra, terão de aguardar para conhecer o próximo adversário, a determinar pelo duelo entre França e Marrocos. No alinhamento dos quartos-de-final já estão definidos os jogos Espanha-Países Baixos e Japão-Suécia.