Luís Godinho vai arbitrar Supertaça entre Benfica e FC Porto

O árbitro Luís Godinho foi nomeado para dirigir a partida da Supertaça Cândido de Oliveira entre Benfica e FC Porto, na quarta-feira, em Aveiro.

Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora, vai dirigir pela terceira vez um jogo entre "águias" e "dragões", depois de ter arbitrado dois clássicos para a I Liga, em 2020-21, que terminou com um empate (1-1) no Estádio do Dragão, e em 2021-22, um triunfo (1-0) do FC Porto, que permitiu aos "dragões" conquistarem o título nacional no Estádio da Luz.

Benfica, campeão nacional, e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, vão disputar a 45.ª edição da Supertaça na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.