AZ Alkmaar e Santa Coloma no horizonte do Arouca

Equipa portuguesa defronta os noruegueses do Brann na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, mas já sabe com o que contar no play-off.

Os neerlandeses do AZ Alkmaar ou os andorrenhos do FC Santa Coloma são os possíveis adversários do Arouca no play-off da Liga Conferência caso a equipa portuguesa elimine os noruegueses do Brann na terceira pré-eliminatória da prova, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

Se ultrapassarem os noruegueses, os arouquenses, únicos representantes lusos em prova, face à eliminação do V. Guimarães, jogarão a primeira mão do play-off a 24 de Agosto, decidindo em casa a segunda mão, a 31 de Agosto, com o vencedor a assegurar um lugar na fase de grupos.

Em caso de passagem ao play-off, Santa Coloma ???? ou AZ Alkmaar ???? serão os nossos adversário na UEFA Conference League ??#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/WxJpAGq5FJ — FC Arouca (@OficialFCArouca) August 7, 2023

Na terceira pré-eliminatória, o Arouca recebe na quinta-feira o Brann, a partir (19 horas), enquanto o AZ Alkmaar visita o FC Santa Coloma. As partidas da segunda mão jogam-se uma semana depois, a 17 de Agosto.