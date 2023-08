Académica e União em derby de Coimbra no arranque da Taça

A Académica de Coimbra, duas vezes vencedora da Taça da Portugal de futebol, actualmente na Liga 3, vai defrontar o União no "derby" da cidade, na primeira eliminatória da prova, enquanto o Vitória de Setúbal, outro histórico, ficou isento.

O sorteio realizado esta segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, juntou Académica e União, com os "estudantes", que conquistaram a Taça em 1939, na primeira edição, e 2012, a terem pela frente o vizinho rival do Campeonato de Portugal (CP).

O vencedor desse duelo receberá, na segunda ronda, o Fornos de Algodres ou o Oliveira do Hospital, que se defrontam no arranque da edição 2023/24 da competição.

O Vitória de Setúbal, outro dos emblemas vencedores da prova (1965, 1967 e 2005) que disputa o Campeonato de Portugal, ficou isento e visitará Anadia ou Sanjoanense, ambos da Liga 3, na segunda ronda.

O Belenenses, de regresso aos campeonatos profissionais (II Liga) e vencedor em 1942, 1960 e 1989, terá pela frente o Atlético Reguengos (CP) ou o Quarteirense (distritais), numa deslocação na segunda eliminatória.

O Leixões (II Liga), que levantou a Taça de Portugal em 1961, vai actuar na segunda eliminatória no campo do S. João Ver (CP), enquanto o Beira-Mar (CP), vencedor em 1999, vai na primeira ronda ao campo do Florgrade (CP), num duelo da zona de Aveiro, e, se vencer, terá como adversário o União de Lamas ou o Paredes.

O despromovido Santa Clara desloca-se a Vila Real ou a Ribeirão, enquanto o Paços de Ferreira, finalista em 2009, joga no terreno do 1.º Dezembro, e o Marítimo, vencido duas vezes no Jamor em 1995 e 2001, aguarda pelo desfecho do Sp. Guadalupe-Fabril.

A 84,ª edição da Taça de Portugal arranca com 152 equipas, com os emblemas da I Liga a entrarem em acção apenas na terceira eliminatória.