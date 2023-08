Ciberataque força suspensão de actividade clínica no Serviço de Saúde da Madeira

O Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) foi alvo de um ciberataque este domingo que provocou uma “disfunção na sua rede informática”, indicou a instituição, informando que a actividade clínica não urgente estará suspensa na segunda-feira.

“O SESARAM foi alvo de uma disfunção na sua rede informática devido a um ciberataque deliberado e malicioso com o único objectivo de causar danos e de perturbar o normal funcionamento do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira”, referiu a instituição em comunicado. "Toda a actividade clínica não urgente estará suspensa durante o dia de amanhã [segunda-feira, 7 de Agosto]". Isto inclui consultas, cirurgias programadas e análises clínicas e meios complementares de diagnóstico.

O ciberataque já foi comunicado ao Centro Nacional de Cibersegurança e à Comissão Nacional de Protecção de Dados e denunciado aos órgãos de polícia criminal com competência na matéria.

O ataque afectou o funcionamento interno do SESARAM, comprometendo várias áreas, nomeadamente o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. O horário de funcionamento dos centros de saúde mantém-se o mesmo, mas foram disponibilizados números de telefone provisórios devido aos “constrangimentos nas ligações telefónicas”.

Números de telefone provisórios SESARAM Devido aos constrangimentos nas ligações telefónicas, os centros de saúde terão números de contacto provisórios: Arco da Calheta – 926041646

Calheta – 926041663

Nazaré – 926041675

São Roque – 926041632

Bom Jesus – 926041686

Hospital Nélio Mendonça 1 – 926041588

Hospital Nélio Mendonça 2 – 926041595

Hospital Nélio Mendonça 3 – 926041605

Hospital Nélio Mendonça 4 – 926041617

Hospital Nélio Mendonça 5 – 926041620

Hospital dos Marmeleiros 1 – 926041594

Hospital dos Marmeleiros 2 – 926041590

Hospital João de Almada – 926041691

​“O SESARAM está a envidar esforços em conformidade com as autoridades competentes, no sentido de debelar a actual situação”, lê-se na nota de imprensa.

O Serviço de Saúde da Madeira realçou que continuará “determinado em manter a normalidade e continuidade da prestação de cuidados de saúde” e “lamenta profundamente” os transtornos causados aos utentes e profissionais.

A instituição anunciou um “trabalho de recuperação conjunto” entre o Conselho de Administração, Direcções Técnicas e Núcleo de Informática e entidades externas, com o objectivo de normalizar o funcionamento do seu sistema informático.

“Realçamos o pedido de que os utentes só se desloquem ao Serviço de Urgência em manifesto caso de necessidade”, referiu o comunicado, adiantando que o SESARAM tem sido acompanhado e apoiado nesta situação pelo Serviço de Cibersegurança da Direcção Regional de Informática do Governo Regional da Madeira.