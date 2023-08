Nardi foi mais forte que Sousa na final do Porto Open

O tenista vimaranense sai do torneio ATP 125 com um saldo bastante positivo.

O italiano Luca Nardi nunca irá esquecer o seu 20.º aniversário, pois foi nesse dia que conquistou o título mais importante na jovem carreira, o Porto Open. Na final do challenger ATP 125, Nardi contrariou algum favoritismo que João Sousa tinha reunido durante a semana, pois tinha somado quatro vitórias perante o apoio incondicional do público. Mas no terceiro e derradeiro set, a maior frescura de Nardi fez a diferença.

“Faltou muito pouco para vencer o título. O Luca mostrou que é um grande jogador, tem muito talento, treinei com ele no primeiro dia e percebi que a bola dele anda fácil e é perigoso neste tipo de superfícies. Surpreendeu-me a maturidade dele para lidar com o ambiente incrível, o melhor de toda a semana”, elogiou Sousa, depois de ceder, ao fim de duas horas e 14 minutos, por 5-7, 6-4 e 6-1. “Relaxei demasiado depois de ganhar o primeiro set e, no terceiro set, ele entrou muito bem, ganhou confiança, jogou muito bom ténis e não consegui acompanhar a nível físico”, admitiu o vimaranense.

Com este triunfo, Nardi vai subir do 153.º ao 126.º lugar – igualando o seu melhor ranking, alcançado em Novembro passado – e ocupar o 12.º posto no ranking da Next Gen (menores de 22 anos), liderada por Carlos Alcaraz, Holger Rune e Lorenzo Musetti.

Já Sousa, ex-28.º mundial, chegou ao Complexo Desportivo do Monte Aventino no 352.º lugar do ranking, após oito semanas de paragem devido a lesão, e sai com a certeza de subir ao 271.º posto. “Fiquei frustrado por não dar essa vitória ao público que puxou tanto, mas tenho de aceitar, perceber que dei o meu melhor, mas o ténis é assim. Costumo dizer que ou se ganha ou se aprende e hoje aprendi que não posso controlar todos os momentos”, concluiu Sousa.