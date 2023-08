Miguel Oliveira consegue melhor resultado do ano no GP da Grã-Bretanha

O piloto português ficou a um lugar do pódio da corrida.

Miguel Oliveira (Aprilia) conseguiu neste domingo o melhor resultado da presente temporada de MotoGP, ao terminar o Grande Prémio da Grã-Bretanha no quarto lugar.

Partindo do 16.º lugar, o piloto luso cortou a meta a 0,750 segundos do vencedor, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que roubou a vitória ao italiano Francesco Bagnaia (Ducati) na última volta, com o actual campeão mundial a ser segundo, a 0,215 segundos, e o sul-africano Brad Binder (KTM) em terceiro, a 0,680 segundos.

Com este resultado, Francesco Bagnaia aumentou a vantagem na liderança do campeonato, tendo agora 214 pontos.