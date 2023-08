Democracia e desespero

Chegou aquela altura do ano em que artistas excluídos dos apoios da Direcção-Geral das Artes questionam seriamente as suas vidas. E em que desaba o dominó de compensações do sistema cultural.

Há uns dias, numa conhecida padaria portuguesa, solicitei ao Miguel, que me atendeu atrás do balcão, se no menu diário poderia trocar a sopa por uma salada. A resposta do Miguel foi sintomática do que vivemos: “Ó menina, por mim claro que dava, mas o sistema não permite.” Certo… o sistema não permite e, face a essa resposta, encolhemos os ombros e continuamos a comer sopa.