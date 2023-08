JMJ: a tórrida espera dos peregrinos em noite de vigília

Chegaram durante todo o dia de sábado para assistir à vigília da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), marcada para as 20h45 deste sábado no Parque Tejo, em Lisboa, fazendo frente ao calor com o que fosse possível: guarda-chuvas, lonas, muita água e muitos chapéus. Muitos procuraram assistência junto do INEM, "desesperando" para encher as garrafas de água para suportar as altas temperaturas. Mas houve ainda quem aproveitasse o tempo de espera para se confessar, participar num jogo de vólei ou partilhar uma história de amor - um casal em lua-de-mel em plena JMJ.