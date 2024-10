Assim é o Halloween nos EUA

Esta quinta-feira, 31 de Outubro, celebra-se o Dia das Bruxas — e no calendário norte-americano, a data destaca-se pelos festejos. Com pessoas de todas as idades mascaradas, as ruas ficam revestidas de fantasias aterrorizantes, sendo a única exigência a criatividade. Nas ruas, em propriedades privadas ou até mesmo em campos de jogos, não há limites.

Seguindo o lema “Doce ou travessura?”, as crianças saem à rua e vão bater às portas no dia mais assustador do ano. Mas não é só de diversão que se enchem as ruas. A actualidade política é também um motivo para enfeitar os jardins, com as eleições presidenciais norte-americanas a avizinharem-se, já a 5 de Novembro. Com uma fila de esqueletos até à urna, a alma humorística de quem enfeita mostra-se viva.

Dos ecrãs até à realidade, até personagens do filme Os Incríveis ocuparam a plateia de um jogo de futebol americano. Fiéis à forte tradição do Halloween, é assim que os norte-americanos comemoram o dia mais sombrio do ano: sem medo da imaginação.

