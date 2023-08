Cuidado com o Pet. Que cuidados devo ter com o meu cão na praia?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Uma veterinária explica que cuidados devemos ter com os cães quando os levamos à praia (para o bem deles e dos banhistas).

Levar os cães a praias exige disponibilidade da parte dos tutores (e uma extensa lista de objectos, que inclui guarda-sol e protector solar) para que os animais estejam protegidos do calor.

Foto

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet conversamos com a médica veterinária Helena Frias, do Centro de Recolha Oficial Animal de Gondomar (CROAG), que começa por destacar que antes de levar o animal à praia é necessário consultar o veterinário para saber se o cão está apto para passar o dia com as patas na areia e água do mar.

