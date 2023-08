Federação de canoagem lamenta “monocultura desportiva” fomentada pelo Estado

Vítor Félix, presidente do organismo, critica a primazia conferida ao futebol no tratamento pelo Presidente da República, depois da recepção à selecção feminina.

Vítor Félix, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), lamenta a forma como as mais altas figuras do Estado português “promovem e fomentam a monocultura desportiva”. Em nota divulgada nesta sexta-feira nas redes sociais, que já recebeu o apoio expresso de dirigentes de outras modalidades, Vítor Félix realça a prestação da selecção nacional no Campeonato do Mundo de futebol feminino e a recepção dedicada, na quinta-feira, à equipa pelo Presidente da República. Mas lamenta que os feitos de muitos outros atletas de outras modalidades não tenham o mesmo tipo de tratamento.

“Não se trata de inveja ou carpideira, não se trata de ciúme ou ladainha, trata-se de exigir semelhante reconhecimento ao mérito, de atletas ou equipas nacionais que representam o nosso país a um nível bastante elevado, e fazem ouvir o hino nacional numa qualquer instalação desportiva”, salienta Vítor Félix, que há 10 anos preside à Federação Portuguesa de Canoagem, uma das modalidades em que os portugueses têm conquistado mais títulos e pódios internacionais nos últimos anos.

“Ontem a equipa nacional de futebol 11 feminino foi recebida pelo Presidente da República, após uma participação histórica no Campeonato do Mundo, que nos encheu de orgulho e que revela um futuro promissor. Esta recepção já tinha sido feita no momento do apuramento, e volta a ser repetida sem que nenhum resultado desportivo tenha sido alcançado”, observa Vítor Félix, frisando que, entretanto, “a Missão Portuguesa nos Jogos Europeus ganhou 16 medalhas, o Diogo Ribeiro foi vice-campeão do mundo absoluto de natação, o João Batista foi campeão do mundo júnior de triatlo, a equipa nacional de hóquei em patins masculino foi vice-campeã da Europa”.

Vítor Félix sublinha, ainda, que Tiago Aboidun foi campeão da Europa Sub15 de Ténis de Mesa, que os portugueses conquistaram várias medalhas no Campeonato da Europa de Ciclismo de Pista Sub23 realizado em Portugal e que várias medalhas foram conquistadas no Campeonato da Europa de Canoagem de Maratona, no Campeonato da Europa de Canoagem de Velocidade Júnior e Sub23 e no Campeonato de Paracanoagem, também realizado em Portugal, “sem que nenhum atleta ou equipa acima referida tenha tido igual tratamento”.

Por isso, o dirigente considera que “este tipo de comportamento permite afirmar que são as mais altas figuras do Estado que promovem e fomentam a monocultura desportiva”, conclui o presidente da FPC, voltando a felicitar a equipa nacional de futebol feminino, o seu treinador Francisco Neto e a Federação Portuguesa de Futebol.