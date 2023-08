Diana Taurasi chega aos 10.000 pontos, marco histórico na WNBA

Base das Phoenix Mercury marcou 42 pontos no triunfo sobre as Atlanta Dream e tornou ainda mais lendária a carreira no basquetebol norte-americano.

Diana Taurasi tornou-se, na quinta-feira, na primeira jogadora da história da WNBA (Liga Norte-Americana de Basquetebol Feminino) a atingir a fasquia dos 10.000 pontos. A façanha aconteceu no triunfo da sua equipa, as Phoenix Mercury, sobre as Atlanta Dream, para o qual contribuiu com 42 pontos.

A base natural de Chino, Califórnia, atingiu a barreira dos cinco dígitos quando faltavam 8m23s para completar o terceiro período, graças a um lançamento triplo. Acabaria, de resto, por fechar o encontro com a melhor pontuação desde 2010 - terminou com uma taxa de aproveitamento de 12 em 21 (dois pontos), 6 em 13 (três pontos) e 12 em 12 (linha de lance livre). No total, as Mercury venceram por 91-71.

Con esta canasta, Diana Taurasi se convirtió anoche en la primera jugadora de la historia de la WNBA en llegar a los 10.000 puntos pic.twitter.com/PrTTElyR7n — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) August 4, 2023

Tudo isto aconteceu aos 41 anos, com Taurasi a tornar-se na mais velha jogadora da história a chegar aos 40 pontos num só jogo. "Senti-me bem e as minhas colegas procuraram-me. Às vezes a bola entra porque sim, porque é o nosso dia", resumiu a base, citada pela ESPN.

Na prática, Diana Taurasi precisava de 18 pontos para chegar ao objectivo e ao intervalo somava 10, mas no segundo tempo acelerou para números invulgares. Números que levaram a comissária da WNBA, Cathy Engelbert, a endereçar-lhe os parabéns: "Ela continua a acrescentar capítulos a uma carreira brilhante na WNBA. Tive o prazer de a ver jogar, primeiro, como adepta e agora como comissária".

Entre elogios à habilidade, determinação e dedicação ao jogo, Engelbert destaca ainda a capacidade de Taurasi de cativar os adeptos com "uma incrível capacidade de concretização, exibições marcantes e um jogo muito cerebral". "Sentimo-nos honrados por assistir a este marco", acrescentou.

HISTORY??



Diana Taurasi stands alone at 10K career points in the WNBA ?? pic.twitter.com/Im8nrTvVqm — ESPN (@espn) August 4, 2023

Taurasi, que foi resgatada pelas Phoenix Mercury no draft de 2004, já conquistou por três vezes o título da WNBA, por duas vezes o galardão de MVP da final e por uma vez a mesma distinção relativa à fase regular. Para além disso, integrou por 10 vezes a equipa All-Star da temporada e ganhou nada menos do que cinco medalhas de ouro olímpicas pelos EUA.