Cuidados personalizados como futuro da saúde?

Germano de Sousa, médico patologista, fundador e proprietário do grupo homónimo e ex-bastonário da Ordem dos Médicos, conversa com ​Luís Valente, fundados da iLoF, - Intelligent Lab on Fiber - uma base de dados virtual, que alberga biomarcadores de diversas doenças​. Qual o futuro da saúde e que desafios identificam? É o tema de mais um episódio do videocast Perguntar Futuro.

Perguntar Futuro é um videocast apoiado pela SONAE (empresa proprietária do PÚBLICO) com oito episódios previstos, sobre temas determinantes do mundo e de Portugal.