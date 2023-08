Birras de Verão. Joana não comas a papa

As guerras em redor da comida põem os cabelos em pé a uma avó que recorre aos conselhos das Birras de Verão. Porque é que os pais (e em muitos casos os avós) se afligem tanto quando uma criança (que está bem e saudável) não come, e procuram forçar mais uma colher pela goela abaixo apesar dos seus protestos? Estão mesmo preocupados com a “nutrição” do filho, ou usam as refeições para testar o seu poder, levando sem querer a criança a perceber que há pelo menos uma coisa que é ela que controla: o abrir ou não abrir a boca. Descobre assim como esse simples gesto perturba de sobremaneira os pais.

Provavelmente, dizem muitos especialistas, é nestas batalhas à mesa que nascem muitos dos distúrbios alimentares, mas mesmo que as consequências destas cenas não sejam dramáticas, quanto tempo de férias boas se perdem nelas.

A avó/mãe, Isabel Stilwell, e a mãe/filha, Ana Stilwell, aproveitam os minutos de paz que conseguem resgatar à confusão de baldes e bóias, bolas-de-berlim e chantagens de adolescentes, para responde ao vivo às perguntas que avós e mães lhes enviam.

Nestas Birras de Verão discutem, sem sombra de politicamente correcto, medos, irritações, perplexidade, raivas e mal-entendidos entre gerações, na esperança de que quem as escuta, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.