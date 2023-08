João Sousa sobrevive no Porto Open

João Sousa somou a segunda vitória consecutiva no Complexo Desportivo do Monte Aventino e avançou para os quartos-de-final do Porto Open. Com o apoio incondicional do público e sem enfrentar qualquer break-point, Sousa derrotou o russo Alibek Kachmazov (327.º), por 6-2, 6-2, menos de uma hora.

“As condições eram difíceis e ele também não esteve no melhor dos seus dias. Eu fui mais consistente, fiel ao meu jogo, defini bem, sempre à procura do ponto e todas essas componentes juntas fizeram com que o resultado o castigasse mais, já que o encontro foi mais disputado”, resumiu Sousa, que irá agora defrontar o francês, Pierre-Hugues Herbert (450.º), ex-top 40 de singulares e ex-número um de pares, que eliminou Jaime Faria (516.º), por 6-7 (1/7), 6-4 e 6-4.

De fora do challenger portuense, que atribui 125 pontos ao vencedor, ficaram também Gastão Elias e Henrique Rocha. Elias (350.º) foi eliminado em dois sets (6-4, 6-3) pelo francês, Jules Marie (297.º) – que, no domingo, conquistou um torneio do circuito ITF nos mesmos courts. Rocha (380.º) foi afastado pelo canadiano Steven Diez (262.º), com os parciais de 6-3, 6-2.

Na véspera, a chuva permitiu a realização de poucos encontros, entre os quais, os que ditaram as eliminações de João Domingues e Gonçalo Oliveira. Ainda a contar para a primeira eliminatória, Domingues (541.º), vindo do qualifying, perdeu com o cazaque Denis Yevseyev (340.º), por 6-2, 3-6 e 6-3. Já na segunda ronda, Oliveira (259.º) foi afastado pelo italiano Luca Nardi (153.º), por 6-4, 3-6 e 6-3.

Entretanto, o número um português de pares, Francisco Cabral, e o brasileiro Rafael Matos estão nas meias-finais do ATP 250 de Kitzbühel, após derrotarem os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, por 7-6 (7/3), 7-6 (7/5), em quase duas horas de jogo. Nas meias-finais do evento austríaco, a dupla luso-brasileira vai defrontar o equatoriano Gonzalo Escobar e o cazaque Aleksandr Nedovyesov.