Alemanha eliminada no Mundial feminino

Selecção germânica empata com a Coreia do Sul e não passa da fase de grupos pela primeira vez na sua história.

Afinal, ainda havia tempo para uma grande surpresa na fase de grupos do Mundial feminino de futebol, que se está a realizar na Austrália e na Nova Zelândia. A Alemanha, uma das grandes favoritas à conquista do título, ficou-se pela fase de grupos, ao não conseguir melhor do que um empate (1-1) frente à Coreia do Sul na última jornada do Grupo H.

A divisão de pontos deixou as alemãs e as coreanas de fora dos oitavos-de-final, enquanto o apuramento foi para Marrocos e Colômbia – as africanas seguraram o seu lugar nesta sua estreia no torneio, com um triunfo sobre as colombianas por 1-0. A selecção marroquina é a única das selecções estreantes a sair “viva” da fase de grupos, tendo encontro marcado com a França nos “oitavos”. Já a Colômbia vai defrontar a selecção jamaicana.

Para a Alemanha, que já foi bicampeã do mundo (2003 e 2007), este é um ponto baixo histórico. Nunca as germânicas tinha falhado o apuramento para os jogos a eliminar nas oito edições do torneio, mas só se podem queixar de si próprias. Depois de um golo madrugador Sohyun aos 5’ a colocar as asiáticas em vantagem, Alexandra Popp ainda conseguiu empatar antes do intervalo, aos 42’, mas foi o melhor que as germânicas conseguiram.