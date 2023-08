Nos últimos dias, um dos temas em destaque na comunicação social foi a seita Reino do Pineal (Kingdomof Pineal), com uma comunidade localizada numa quinta no concelho de Oliveira do Hospital. O líder é o guru (filósofo espiritual) Água Akhabl Pinheiro, nascido no Zimbabwe com o nome de Martin Júnior Kenny.

Mas, afinal, o que é uma seita? Quais são as suas principais características? Do ponto de vista sociológico:

Uma seita, ao contrário de uma Igreja, não aspira à universalidade, mas sim à individualidade.

O líder carismático (no sentido preconizado por Max Weber) é denominado de messias, profeta, guru. Acreditando que recebeu o chamamento de Deus, do Diabo ou de qualquer outra entidade religiosa/espiritual/sobrenatural, o líder considera-se um "iluminado", um mensageiro e, por isso, detentor da "verdade" religiosa e do poder de salvação, do indivíduo e do mundo.

Com um poder fortemente centralizado no líder, este exige dos seus seguidores total fidelidade, uma obediência cega.

Apresentando uma estrutura organizacional simples e pouco burocratizada, no sentido sectário, é uma comunidade exclusivista, fechada e isolada da sociedade. Os seguidores normalmente abandonam a família, o trabalho, a escola, para irem viver com o grupo.

Os membros de uma seita acreditam que "renascem" numa nova espiritualidade e que atingem uma "perfeição" holística como ser humano. Consideram-se os eleitos, ou seja, que foram escolhidos por uma certa entidade religiosa/espiritual para desempenhar um importante papel no mundo.

Do ponto de vista familiar e sexual, tende para a poligamia e o sexo-livre entre os seus membros; no entanto, o líder tem "privilégios" na escolha e controle das/dos parceiros/as sexuais.

A adesão é feita através da conversão pessoal, que implica mudanças radicais no modo de vida.

As normas morais, comportamentais e sexuais internas são extremamente rígidas. Quem defender opiniões contrárias às doutrinas da seita, contestar a autoridade do líder ou violar as normas básicas de comportamento, será punido exemplarmente. De acordo com a gravidade da situação, o membro infrator poderá ser expulso, perseguido pelo grupo e até mesmo pagar o ato de "traição" com a própria vida.

Do ponto de vista político e religioso, quanto à relação com o Estado, com a sociedade onde está inserida, com as Igrejas e religiões históricas (oficiais e/ou maioritárias), a seita possui um carácter contestatório e intolerante, no que se refere aos valores, costumes e às normas sociais predominantes. É facciosa, fanática, alienante, autodestrutiva e pode mesmo ser hostil e violenta, para o Estado, governo e para a própria sociedade civil.

Do que sabemos sobre a seita Kingdom of Pineal, esta apresenta (quase) todas essas características citadas. No entanto, é necessário um estudo sociológico localizado, detalhado, para melhor compreensão deste polémico grupo social e religioso.