Andreia Baptista e Leonor Rosas: "Somos contra esta ideia da União Europeia"

Leonor Rosas e Andreia Baptista são as segundas convidadas do novo programa do PÚBLICO Toma Partido. Neste episódio, as dirigentes do Bloco de Esquerda falam-nos do investimento feito na Jornada Mundial da Juventude, da crise da habitação e da luta contra a crise climática. Em cima da mesa esteve ainda a liderança de Mortágua, as eleições espanholas e uma nova geringonça em Portugal.