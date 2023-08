Viagem Medieval: Santa Maria da Feira a postos para dar mais uma aula de História

Mais do que um evento de animação, uma “verdadeira lição de História de Portugal”, destaca Amadeu Albergaria, vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, a propósito da Viagem Medieval. A edição deste ano arranca nesta quarta-feira e, até 13 de Agosto, promete proporcionar 103 espectáculos diários. Estão garantidas várias novidades, entre as quais se inclui um espectáculo de videomapping nas muralhas do Castelo da Feira, assim como um novo horário para a abertura de portas – passam a abrir às 12h, para que o público usufrua de mais horas de programação. Durante 12 dias, o convite passa por “recuar” ao reinado de D. João I, Mestre de Avis, revivendo episódios como a Batalha de Aljubarrota.

Nesta que é a 26.ª edição, a Viagem Medieval gira em torno “de três personagens principais: D. João I (Mestre de Avis), a sua esposa Filipa de Lencastre e D. Nuno Álvares Pereira, Santo Condestável de Portugal, actualmente, Santo Nuno de Santa Maria”, revela Amadeu Albergaria. Serão evocados em grande parte das apresentações que tomarão conta do centro de Santa Maria da Feira, todas elas inéditas, uma vez que “foram criadas propositadamente para o próprio evento”, destaca o autarca.

Pela primeira vez, a Viagem Medieval apresenta um espectáculo de videomapping, nas muralhas do castelo (Para lá das Muralhas), com conteúdos inéditos exibidos em três sessões diárias (22h, 23h e meia-noite). No interior do monumento (Castelo D’el Rei), fazem-se visitas guiadas com uma nova abordagem, centrada em conteúdos interactivos (das 12h30 às 22h). “Estando o castelo a receber obras de restauro, e apesar de continuar a ser visitável, pareceu-nos interessante apresentar um espectáculo que liga a importância deste monumento no contexto histórico nacional ao esforço dos feirenses de, ao longo de todos estes séculos, preservarem o seu castelo”, argumenta Amadeu Albergaria. Destaque também para o regresso, oito anos depois, do Torneio Medieval, “enquadrado num novo espaço, ao longo das margens do rio Cáster”, acrescenta.

Mais espaços e mais horas

As novidades da edição deste ano estendem-se, também, à organização do espaço e ao horário do evento. Ganharam-se novos palcos e os pórticos passam a abrir às 12h, para que o público usufrua de mais horas de programação. “Temos cinco praças de animação, onde, de 30 em 30 minutos, a partir das 12h30 até às 00h30, há sempre espectáculos a acontecer”, evidencia o vice-presidente da autarquia.

Um dos espaços que se estreiam como palco da Viagem é o salão nobre da Câmara Municipal, onde serão recriadas as Cortes de Coimbra no espectáculo Um Rei para um Reino, apresentado em cinco sessões diárias (14h, 15h, 16h, 17h e 18h).

Diariamente, às 20h, quando repicarem os sinos da igreja matriz, haverá Folguedo na Praça, com todas as praças do recinto convertidas num baile colectivo inédito, onde o público será convidado a dançar ao som de música medieval festiva. No claustro do Convento de Lóios e na Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, o novo espectáculo Ecos Gregorianos convida à introspecção e meditação, num ambiente intimista, onde cerca de meia centena de “monges” vão entoar canto sacro gregoriano (22h).

O espectáculo de grande formato da tarde (As Bodas Reais) passa a ter duas sessões (16h e 18h), mantendo-se os horários habituais dos restantes grandes formatos, com temáticas e enredos ajustados ao contexto histórico desta edição (Nuno de Santa Maria, às 21h30, e Batalha Real, às 23h30), todos no grande palco natural das margens do rio Cáster (Terreiro das Guimbras).

Durante os 12 dias de programação, são esperadas cerca de 700 mil pessoas no centro de Santa Maria da Feira. Contudo, e segundo faz questão de realçar Amadeu Albergaria, “o objectivo principal não é o número de visitantes. O objectivo principal é que as pessoas se sintam envolvidas pela história e pelo ambiente da Viagem Medieval”. Os preços mantêm-se inalterados, não obstante o contexto de inflação – bilhetes diários a 4 euros, de segunda a quinta-feira, e a 5 euros, à sexta, sábado e domingo.