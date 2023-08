Museus: discutir a gestão ou as tutelas?

A reação dos municípios, olhando para a passagem para a sua tutela de alguns museus com desconfiança, evidencia o erro de olhar estes equipamentos mais como problema do que como recurso cultural.

No último Conselho de Ministros foi aprovada a remodelação das instituições de tutela do património cultural português, transferindo as competências da atual Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) para um instituto público, responsável pela preservação e pela regulamentação do património arquitetónico e arqueológico, e para uma empresa pública destinada à gestão de um conjunto de museus, monumentos, palácios e da coleção de arte contemporânea do Estado.