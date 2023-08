Leitura da decisão instrutória do processo principal do caso BES/GES está marcada para esta tarde, no Campus de Justiça, em Lisboa. Grupo de lesados deverá vir assistir à sessão.

Nove anos após o colapso do BES, Ricardo Salgado e as restantes duas dezenas de arguidos do processo principal à queda do império familiar do Grupo Espírito Santo (GES) estão perto de saber se irão, ou não, a julgamento.