Uma centena de jovens de Angola e Cabo Verde não apareceram. Autoridades notificadas

Desaparecimento ou falha de comunicação? Cento e seis peregrinos de nacionalidade angolana e cabo-verdiana não compareceram, como esperado, nas paróquias da zona de Leiria onde seriam acolhidos para a iniciativa "Dias nas Dioceses", informou esta segunda-feira a diocese de Leiria-Fátima, que reportou às autoridades a ausência dos jovens. Duas paróquias contactadas pelo PÚBLICO, no entanto, desconhecem qualquer falta de comparência.

Segundo o gabinete de informação e comunicação da diocese de Leiria-Fátima, os jovens por contactar faziam parte de um "contingente que estava inscrito na Jornada Mundial da Juventude" e que se tinham inscrito na iniciativa "Dias na Diocese", "onde era suposto terem estado esta semana". O grupo de peregrinos seria acolhido nas paróquias de Porto de Mós, Leiria e Azóia.

Em comunicado, a diocese refere uma "situação anormal que requereu uma atenção especial da parte da organização diocesana", a "ausência de 106 peregrinos dos grupos estrangeiros de nacionalidade angolana e cabo-verdiana acolhidos em três paróquias".

"Logo que estas não comparências foram sinalizadas, a organização reportou-as às competentes autoridades de segurança que, desde então, têm assumido as diligências exigíveis e necessárias", acrescentou a diocese.

A porta-voz da JMJ, Rosa Pedroso de Lima, disse que a organização está a acompanhar o caso, "​em colaboração com as entidades competentes".

Contactada pela Lusa, fonte da PSP indicou que se trata de um grupo de peregrinos "que não chegou ao destino" previsto, ou seja, à diocese de Leiria-Fátima.

Fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) afirmou à Lusa que este organismo não foi contactado e que os 106 peregrinos não estão em situação irregular, uma vez que têm um visto válido de curta duração, por três meses, pelo que podem circular no espaço Schengen. Por sua vez, fonte da GNR disse à Lusa que esta força de segurança não foi contactada, mas está "em articulação" com o Sistema de Segurança Interna.

Contactadas pela Lusa, fontes das embaixadas de Angola e Cabo Verde em Lisboa indicaram desconhecer a situação, uma vez que a deslocação destes peregrinos é enquadrada pelas igrejas.

Por seu turno, a paróquia de Porto de Mós nega que tenha havido um desaparecimento. Ao PÚBLICO, a responsável Susete Cordeiro afirma que “todos os que cá chegaram", num total de 130 peregrinos de diversas nacionalidades, incluindo 24 cabo-verdianos, "já foram para Lisboa hoje, para a paróquia de acolhimento" e que "nenhum desapareceu”, garante.

João Silva, responsável em Leiria, também disse ao PÚBLICO desconhecer haver peregrinos desaparecidos, remetendo o assunto para a coordenação da JMJ.

O evento "Dias nas Dioceses" decorreu de 26 de Julho até esta segunda-feira e recebeu cerca de 7500 peregrinos provenientes de mais de 50 países.