Porque é que as norte-americanas são as melhores do mundo no futebol?

Mais praticantes, maior igualdade no acesso ao desporto e menos estigma para as raparigas que querem jogar à bola.

Não há muito espaço para o futebol no mosaico desportivo dos EUA. Pelo menos não ao nível de outros países como o Brasil ou Portugal, em que o futebol domina quase ao ponto de asfixiar tudo o resto. Não se pode dizer que alguma vez tenha havido uma “estrela” de alcance planetário que tenha saído do futebol norte-americano, não há propriamente uma grande procura por jogadores norte-americanos no mundo e o Team USA nunca fez grande coisa em Mundiais masculinos. Mas no país onde o desporto mais popular do mundo se chama “soccer”, as mulheres dominam as atenções, coleccionam títulos e há futebolistas norte-americanas a jogar em todo o lado. Como se explica isto? É uma boa pergunta para a qual não há uma resposta única. Mas está tudo ligado.