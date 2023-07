DGArtes: apenas um quarto de projectos artísticos vai ter apoio na área da Criação

Dos 833 projectos artísticos candidatados, a DGArtes apoiou 210, com um montante global de 5,25 milhões de euros.

A Direcção-Geral das Artes (DGArtes) propõe atribuir financiamento a 210 candidaturas no Programa de Apoio a Projectos, na área da Criação, ou seja, um quarto dos 833 projectos que se candidataram, segundo os resultados provisórios divulgados esta segunda-feira.

Em comunicado, a DGArtes explica que 210 projectos artísticos são propostos para apoio, com um montante global de 5,25 milhões de euros e que cada um receberá um financiamento individual até 55 mil euros. No entanto, a DGArtes reconhece também que houve um "aumento significativo do número de candidaturas neste concurso", totalizando 833, o que significa que ficam de fora 623 candidaturas.

Dos 5,25 milhões de euros disponíveis, quatro milhões destinam-se ao apoio a 160 projectos de artes performativas, nomeadamente na música (48), no teatro (43), na dança (14), na ópera (5) e nas artes circenses (4). Na área de cruzamento disciplinar serão apoiados 44 projectos e nas artes de rua dois projectos.

Os restantes 1,25 milhões de euros destinam-se a 50 projectos nas áreas das artes visuais, dos quais 35 de artes plásticas, cinco de novos media, cinco de fotografia, três de arquitectura e dois de design.

Os concursos de apoios a projectos – que contemplam programação, internacionalização, criação e procedimento simplificado – abriram a 29 de Dezembro de 2022 e encerraram em Fevereiro passado, com uma dotação total de 9,2 milhões de euros.

Atrasos crónicos

Na sexta-feira, a Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas criticou os atrasos da DGArtes em divulgar os resultados, considerando-os "incomportáveis" e que põem em causa a execução de projectos. "Os atrasos na abertura e na divulgação de resultados dos concursos de Apoio às Artes pela DGArtes tornaram-se um problema crónico, que coloca em causa a execução dos projectos e suas actividades, defrauda expectativas dos candidatos e ameaça postos de trabalho", referiu a associação em comunicado.

O prazo para apresentação de candidaturas terminou em 3 de Fevereiro, estando os resultados a ser divulgados quando já se entrou no período de execução dos projectos, que é de 1 de Junho de 2023 a 30 de Novembro de 2024.

Na área do Procedimento Simplificado, os resultados apontam para um apoio a 124 projectos artísticos, deixando de fora 240 candidaturas elegíveis, por se ter esgotado o montante global de 600 mil euros.

Na área da Programação, com 2,5 milhões de euros, foram propostas para apoio 92 candidaturas de um total de 383 consideradas válidas, o que representa um quarto dos concorrentes.

Em Maio, a DGArtes divulgou os resultados na área da Internacionalização, que tinha 900 mil euros de dotação e abrangeu 80 candidaturas, menos de metade de um total de 176.