Amorim: “Gyökeres? Com ele, a equipa ganha outra dimensão”

Balanço da pré-época

“Já temos um trabalho de trás, muita gente ficou, juntaram-se outros jogadores com outras características e ainda nos estamos a habituar a isso. Tivemos dificuldades e o jogo posicional não foi o melhor. Foi uma exibição consistente, de uma equipa que precisa destes jogos para perceber que, mesmo não tendo as melhores sensações, tudo pode acabar bem se fizermos o nosso trabalho. Esta equipa está a crescer nesse sentido.”

Gyökeres

“Fala-se da falta de reforços, o que o Sporting esta a fazer é olhar para os seus jovens a testar tudo e a guardar as fichas para certos jogadores que demoram tempo. Temos de pensar também que estes grandes jogadores têm um salário que nós às vezes temos de trabalhar. O Viktor, já andamos desde Março a fazer esse trabalho. Mais do que fazer golos, o que ele tem nós não tínhamos, podemos jogar um bocadinho mais baixo a equipa fica com outra dimensão. Foi por isso que andámos a bater muito tempo na mesma tecla e é por isso que às vezes demoramos mais tempo. Não queremos reforços só para hoje, já têm provas dadas, mas com margem de progressão.”

Paulinho

“São todos compatíveis, temos vários jogadores com características diferentes para sermos mais completos em todos os momentos.”

Mais reforços

“Comentarei no fim do mercado, poderá haver entradas e saídas, dependerá da nossa capacidade e da vontade dos jogadores. O Viktor quis muito vir para cá. Tentámos vender-lhe o projecto. Não temos a cartada da Liga dos Campeões, mas temos outras coisas para convencer grandes jogadores a virem para cá.”

Promessas para a temporada

“Tentar olhar para os erros do passado e não os repetir, seremos candidatos a lutar por todos os títulos. No ano passado falhámos nós, os adeptos têm de manter a postura.”