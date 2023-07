Attenzione pickpocket!”: de onde vem a frase que está por todo o lado?

Pelas ruas de Veneza, e pelos scrolls no Tiktok, é possível ouvir “attenzione, borseggiatrici! Attenzione, pickpocket!​” (Atenção carteirista!, em português), a frase que tornou a voz de Poli Monica viral.

A conta que divulga vídeos de alegados carteiristas pertence a um grupo de voluntários chamado Cittadini Non Distratti (Cidadãos Não Distraídos, em português) que, apesar de existir há 30 anos, começou a ganhar notoriedade pelos vídeos da voz de uma mulher italiana a avisar turistas sobre alegados ladrões de carteiras. Poli Monica tem 57 anos, diz ser vereadora municipal pelo partido de extrema-direita Liga e, segundo uma entrevista ao The New York Times, é veterana do grupo que antes se limitava a chamar a polícia.

Agora, começaram a filmar. No entanto, não existem certezas se as pessoas que são filmadas são carteiristas. De acordo com o The Messenger, não existem provas por parte da polícia ou outras autoridades a confirmar que as pessoas repetidamente abordadas nos vídeos já cometerem o crime ou tentaram. Em 2020, um oficial da polícia de Veneza afirmou não apoiar este tipo de justiça vigilante ao jornal Deutsche Welle, reporta o Newsweek. Diego Brentani disse que “é proibido pôr estas gravações na internet” e mesmo se as pessoas envolvidas fossem conhecidas como carteiristas “desde que não sejam apanhadas a fazê-lo, a presunção de inocência permanece”.

O grupo vai para zonas turísticas de Veneza, com grandes concentrações de pessoas, e gritam e filmam quando acham que estão a presenciar um furto. Poli Monica, que diz trabalhar de manhã a limpar escritórios e à tarde a alertar turistas, não vê problemas em acusar pessoas. "Não. Quando os vejo, sei que são carteiristas. É tão estranho dizer isto... tenho algo dentro de mim e reconheço-os imediatamente", disse, ao The New York Times.

me spending my own money: ATTENZIONE PICKPOCKET ?? — i want to bailey-ve ?? (@been_herde) July 17, 2023

Isto não impediu que o áudio de Poli Monica conquistasse a internet. Desde tweets a referenciar a frase, memes e até mesmo uma música, “attenzione pickpocket” dominou as redes sociais. No TikTok, a hashtag #attenzione já conta com mais de 680 milhões de visualizações.

Ao Newsweek, Poli Monica disse que o grupo decidiu simplesmente fazer os vídeos para informar os turistas para terem cuidado. "Há uma falta de prevenção e informação sobre o que está a acontecer na cidade e nós estamos felizes que estes vídeos estejam a deixar que as pessoas vejam o problema de Veneza e de outras cidades italianas", disse ao jornal.

