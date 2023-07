Oficial: Nico González chega ao FC Porto por 8,4 milhões

Médio assina por cinco temporadas. Portistas ficam com totalidade do passe do jogador, mas o Barcelona fica com direito de recompra de 30 milhões até 2025.

A cerca de meia-hora do início do seu jogo de apresentação no Dragão com o Rayo Vallecano, o FC Porto oficializou a contratação de Nico González, o segundo reforço para a nova época depois do também espanhol Fran Navarro. O médio assinou por cinco temporadas, até 2028, e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

De acordo com o que foi divulgado, os portistas pagam 8,4 milhões ao Barcelona pela totalidade dos direitos desportivos e económicos do médio de 21 anos, com os catalães a ficarem com direito a 40 por cento da mais valia de uma futura venda do jogador, para além de terem uma cláusula de recompra do jogador no valor de 30 milhões, cláusula essa válida até 2025.

"Desde que surgiram os rumores, toda a gente me falou bem do FC Porto. Tive alguns companheiros portugueses que falaram muito bem e toda a gente me criou grandes expetativas em relação ao clube. Estou certo de que será incrível jogar aqui. Sou um jogador muito físico, um jogador que trabalha muito", disse o médio, citado pelo site oficial do FC Porto.